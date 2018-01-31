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شاهد.. ميلانيا تثير ضجة داخل الكونغرس الأمريكي

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أثار دخول ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى قاعة الكونغرس الأمريكي ضجة كبرى.

وعلت أصوات التصفيق الحار في القاعة لدى دخول سيدة أمريكا الأولى، التي كانت في كامل أناقتها، بانتظار قدوم ترامب ليلقي خطاب الاتحاد، أول خطاب له منذ اعتلائه هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

Reuters
Reuters

المصدر: RT

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