شاهد.. ميلانيا تثير ضجة داخل الكونغرس الأمريكي

أثار دخول ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى قاعة الكونغرس الأمريكي ضجة كبرى.

وعلت أصوات التصفيق الحار في القاعة لدى دخول سيدة أمريكا الأولى، التي كانت في كامل أناقتها، بانتظار قدوم ترامب ليلقي خطاب الاتحاد، أول خطاب له منذ اعتلائه هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

First lady Melania Trump receives standing ovation as she enters ahead of Pres. Trump's State of the Union address. https://t.co/wdGSMPKty8#SOTUpic.twitter.com/dyqxDK1qXq — ABC News (@ABC) 31 janvier 2018

Reuters

Reuters

المصدر: RT