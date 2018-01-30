شاهد.. فلسطينيون يرشقون وفدا أمريكيا بالبيض والأحذية والطماطم في بيت لحم

قام نشطاء فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، برشق وفد أمريكي بالبيض والأحذية والطماطم، خلال خروجه من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

كما حاصر النشطاء مقر الغرفة التجارية في بيت لحم للاحتجاج على استضافة الوفد الأمريكي، رافعين شعارات مناهضة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والإدارة الأمريكية أمام الغرفة التجارية.