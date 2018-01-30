فيديو أهم اللقاءات من مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

يجري في مدينة سوتشي الروسية حاليا مؤتمر الحوار الوطني السوري، وعلى هامش فعالياته أجرت "RT" عدة مقابلات خاصة مع السياسيين السوريين والمحللين السياسيين.

رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل

رئيسة منصة أستانا للمعارضة السورية رندة قسيس

الأمين العام لحزب الشباب للبناء والتغيير بروين إبراهيم

تعليق الإعلامي حبيب سلمان

نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري

مؤتمر صحفي الأمين العام للتيار الوطني الديمقراطي السوري هيثم مناع

مؤتمر صحفي لقدري جميل

مؤتمر صحفي لرندة قسيس

مؤتمر صحفي لمدير معهد الإستشراق بأكاديمية العلوم الروسية فيتالي نعومكين

وزير الخارجية الروسي يلقي كلمة بوتين ترحيبا بالمشاركين في مؤتمر سوتشي

تعليق المحللين السياسيين أندريه أنتيكوف وسامر يوسف وغيرهما