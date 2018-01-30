كاميرات المراقبة ترصد لحظة سقوط فتاة أمام قطار في البرازيل

رصدت كاميرات المراقبة في إحدى محطات القطار بمدينة سان باولو البرازيلية، قيام رجل بدفع فتاة لتسقط على سكة الحديد لحظة وصول القطار إلى المحطة.

وقالت الشرطة المحلية إن الفتاة، جوسارا اروجو سوزا، (23 عاما)، بقيت على قيد الحياة، وتعرضت لإصابات في الرأس بعد أن دفعها سيباستياو خوسيه دا سيلفا (55 عاما) أمام القطار.

وقالت الشرطة إن المهاجم دا سيلفا يعاني من اضطرابات نفسية.





المصدر: وكالات