شاهد.. أول ظهور علني للوليد بن طلال بعد الإفراج عنه

باشر رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، الاثنين، مهامه في شركته "المملكة القابضة"، بعد يومين من الإفراج عنه من فندق "ريتز كارلتون"، فيما يتعلق بحملة مكافحة الفساد.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وصول الوليد لبرج المملكة، والترحيب الحار الذي لاقاه من موظفي الشركة.

وكشف الملياردير السعودي، في وقت سابق، أنه متعاون مع الحكومة لأنه جزء من الأسرة الحاكمة، مشددا على أنه لا توجد اتهامات، بل هناك مناقشات فقط بينه وبين الحكومة بخصوص أمور متعددة.

وقال إن المملكة القابضة ستظل ملكيته الخاصة، وأن من أجروا المناقشات معه تحلوا بالنزاهة والصدق.

المصدر: عكاظ