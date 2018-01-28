مجهول يقتل ملكة جمال غواتيمالا في وضح النهار

رصدت كاميرات المراقبة لحظة إطلاق النار على رأس ملكة جمال غواتيمالا روزا أوتيليا راميريز في أحد شوارع غواتيمالا ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وكانت راميريز وهي في الـ 32 من عمرها عائدة إلى منزلها بعدما أوصلت ابنتها إلى المدرسة.