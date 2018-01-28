 
مباشر

مجهول يقتل ملكة جمال غواتيمالا في وضح النهار

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jssz

رصدت كاميرات المراقبة لحظة إطلاق النار على رأس ملكة جمال غواتيمالا روزا أوتيليا راميريز في أحد شوارع غواتيمالا ما أدى إلى مقتلها على الفور.

 وكانت راميريز وهي في الـ 32 من عمرها عائدة إلى منزلها بعدما أوصلت ابنتها إلى المدرسة.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة