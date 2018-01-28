اليمن.. اشتباكات عنيفة في عدن

سقط أكثر من 15 شخصا بين قتيل وجريح جراء احتدام اشتباكات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بين قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وأخرى تابعة "للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وقد اندلعت المواجهات بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحين تابعين "للمجلس الانتقالي" صباح اليوم الأحد وشملت منطقتي خور مكسر ومداخل كريتر وسط عدن، حيث يقع قصر "المعاشيق" مقر إقامة الحكومة، وذلك وسط تحليق مكثف لطائرات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" الذي يقوده السعودية فوق المدينة.

ويأتي تصاعد التوتر هذا في عدن في يوم انتهاء المهلة التي منحها "المجلس الانتقالي" المدعوم من قبل الإمارات الرئيس هادي لحل مجلس الوزراء.

المصدر: RT + وكالات

إينا أسالخانوفا