جنود أتراك يرفعون علم بلادهم على جبل برصايا السوري

رفع جنود أتراك علم بلادهم على جبل برصايا في منطقة تل عفرين، شمالي سوريا، بعد أن أعلن الجيش والفصائل السورية المعارضة المتحالفة معه في وقت سابق الأحد سيطرتهم على الجبل الاستراتيجي.

ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر تثبيت جندي تركي علم بلاده على جبل برصايا.

وكانت وكالة "الأناضول" قد ذكرت أن القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" سيطرت على جبل برصايا شمال شرق مدينة عفرين السورية.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي