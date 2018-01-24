كاميرات المراقبة توثق لحظة تعرض أحد بنوك الأردن للسطو

سجلت كاميرات المراقبة لحظات تعرض أحد البنوك في منطقة الوحدات بعمان في الأردن للسطو المسلح.

وكانت وسائل إعلام أردنية أفادت الأربعاء بأن مصرفا يقع في منطقة الوحدات في عمان تعرض لعميلة سطو، وذلك بعد يومين من تعرض مصرف "الاتحاد" في منطقة عبدون بالعاصمة لسطو.

وقالت مصادر أمنية لـصحيفة "الغد الأردني" إن شخصا ملثما يحمل سلاحا ناريا، نفذ سطوا على أحد أفرع البنوك في منطقة الوحدات بالعاصمة عمان، وتمكن من سرقة مبلغ مالي، قبل أن يلوذ بالفرار.

ولاحقا، أفاد مصدر أمني مسؤول بأن بلاغا ورد صباح اليوم، للأجهزة الأمنية، يفيد بحدوث عملية السطو المسلح، حيث قام شخص مجهول بسرقة مبلغ مالي ولاذ بالفرار دون وقوع إصابات، لافتا إلى أن البحث الجنائي باشر التحقيقات في القضية.