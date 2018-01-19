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الكاميرا تحرج برلمانيا بريطانيا على الهواء مباشرة!

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الكاميرا تحرج برلمانيا بريطانيا على الهواء مباشرة!
Reuters
لندن
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غلب النعس على برلماني بريطاني أثناء اجتماع لمجلس العموم لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، وصورت الكاميرا "الغفوة" التي أخذها ليشاهدها عموم بريطانيا من المستيقظين.

أظهر مقطع فيديو نشرته "بي بي سي" على صفحتها في "تويتر" ديزموند سواين النائب عن "نيو فوريست ويست"، غارقا في نوم عميق خلال جدل مستعر تحت قبة البرلمان حول "بريكسيت".

وعندما كان النائب المحافظ كين كلارك يتحدث عن فاتورة الانسحاب الباهظة من الاتحاد الأوروبي، رصدت الكاميرات سواين قرير العين في الصف الخلفي، وغارقا في نوم هانئ وعميق، وكأنه افترش أرض داره وتلحف بسمائها ليأخذ قسطا من الراحة بعد يوم ثقيل.

وحصد مقطع الفيديو 575 ألف مشاهدة، وطالب بريطانيون بعزل سواين وحرمانه الحصانة، إذا ما كان قد نام بالفعل.

المصدر: "لينتا. رو"

فريد غايرلي

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