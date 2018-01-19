الكاميرا تحرج برلمانيا بريطانيا على الهواء مباشرة!

غلب النعس على برلماني بريطاني أثناء اجتماع لمجلس العموم لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، وصورت الكاميرا "الغفوة" التي أخذها ليشاهدها عموم بريطانيا من المستيقظين.

أظهر مقطع فيديو نشرته "بي بي سي" على صفحتها في "تويتر" ديزموند سواين النائب عن "نيو فوريست ويست"، غارقا في نوم عميق خلال جدل مستعر تحت قبة البرلمان حول "بريكسيت".

.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ — BBC Politics (@BBCPolitics) January 16, 2018

وعندما كان النائب المحافظ كين كلارك يتحدث عن فاتورة الانسحاب الباهظة من الاتحاد الأوروبي، رصدت الكاميرات سواين قرير العين في الصف الخلفي، وغارقا في نوم هانئ وعميق، وكأنه افترش أرض داره وتلحف بسمائها ليأخذ قسطا من الراحة بعد يوم ثقيل.

وحصد مقطع الفيديو 575 ألف مشاهدة، وطالب بريطانيون بعزل سواين وحرمانه الحصانة، إذا ما كان قد نام بالفعل.

المصدر: "لينتا. رو"

فريد غايرلي