مشهد يحبس الأنفاس.. مقاتلات روسية تهبط في طريق عام!

تمكنت مقاتلات روسية، لأول مرة، من استعراض براعتها الفائقة، وهذه المرة في الهبوط على طريق سريع، جرى ذلك في طريق "فولغوغراد-كامنسك" .

وأظهرت المشاهد مقاتلة قاذفة للقنابل من طراز"سو 34"، ومقاتلتين ثقيلتين من طراز "سو - 30 إم 2" وهي تلامس الطريق برشاقة، كما لو أن المشهد محاكاة في لعبة إلكترونية.

المقاتلات الروسية في هذه التدريبات، تبدو كما لو أنها طيور جارحة تطير برشاقة فائقة متغلبة على الجاذبية، بل ويبدو المشهد المثير أيضا مثل رقصة تلامس فيها عجلات المقاتلات الأرض ثم تعود لتحلق من جديد في الأعالي.

المصدر: RT

محمد الطاهر