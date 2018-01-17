معركة حامية الوطيس بين طائر الغاق وأفعى سامة!

تداولت مواقع في الإنترنت مقطع فيديو لصراع عنيف بين طائر الغاق وأفعى سامة، التقطه مواطن أسترالي يدعى أليكسيس كيكليك.

صاحب الشريط روى أنه كان يتنزه مع كلبه وشاهد فجأة طائر الغاق وقد أمسك بالثعبان السام بين منقاريه، مضيفا أنه وعى بأن هذا الثعبان البني المرقط، شديد السمية.

في المشهد، يحاول الثعبان الفكاك من فم هذا الطائر المائي، وللحظة نجح في ذلك، لكن طائر الغاق بمهارة تلقفه مجددا، وفيما بعد ابتلع الطائر الثعبان السام حيا من دون تردد، ونفّض ريشه ثم دخل إلى البحر.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر