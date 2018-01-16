ديك وفي يستقبل صديقته يوميا عند عودتها من المدرسة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور طريف، يظهر ديكا أسود، يجري مسرعا لاستقبال صديقته عند عودتها إلى البيت بالحافلة المدرسية في إحدى الولايات الأمريكية.

ويظهر الفيديو كيف هرول الديك الذي يبدو أنه من فصيلة دجاج معينة حيث يكسو الريش قدميه، هرول مسرعا حين سمع ضجيج حافلة المدرسة تقترب من البيت، وعند نزول الفتاة منها عانقت ديكها الوفي الذي استكان مطمئنا بين ذراعيها، وهو أمر غير معتاد عند الدجاج.

يشار إلى أن الفتاة تطلق على ديكها المحبوب اسم "ضفدع" (frog).

وحاز هذا الفيديو على عدد كبير من الإعجابات والمشاهدات.