فيديو.. المقاتلات الروسية "تنتقم" لقاعدتي حميميم وطرطوس

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريطي فيديو يظهران تصفية مجموعة مسلحين قصفوا، يوم 31 ديسمبر/كانون الثاني، قاعدتها في حميميم، وتدمير مستودع للدرونات في إدلب.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت عملية خاصة للعثور على المسلحين، أسفرت عن تحديد موقع مرابطتهم على الحدود الغربية لمحافظة إدلب وتصفيتهم باستخدام قذائف صاروخية عالية الدقة من طراز "كراسنوبل".

ولم تحدد الوزارة موعد تنفيذ العملية وعدد المسلحين القتلى، ويوثّق شريط الفيديو، استهداف المسلحين، ويظهر 5 منهم وهم ينزلون من سيارة "وينوون" لركوب حافلة وأثناء ذلك تقصفهم طائرات روسية.

كما عثرت الاستخبارات العسكرية الروسية، حسب بيان وزارة الدفاع، على مخزن تركيب طائرات مسيرة ضاربة في محافظة إدلب، ودمّر أيضا بواسطة قذائف "كراسنوبل" الروسية.

المصدر: الدفاع الروسية

رفعت سليمان