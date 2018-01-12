أوشام تقود شرطة تايلاند إلى اعتقال مجرم خطير!

نجحت الشرطة التايلاندية في اعتقال عضو الياكودزا (المافيا اليابانية) شيغيهارو شيراي البالغ من العمر 72 عاما بعد عشرة أعوام من اختبائه، وأوقعت به أوشام فريدة على جسده في قبضة الشرطة.

وابتدأت قصة شيراي في أغسطس/آب المنصرم، حينما نشر رجل تايلاندي على صفحته في فيسبوك صورة رجل عجوز أثناء لعب الداما في الشارع، وذلك بسبب أوشام جميلة تزين جسمه، ونالت الصورة شعبية واسعة في الإنترنت بأكثر من عشرة آلاف مشاركة، ولاحظ مستخدمو "فيسبوك" أوشام شيراي تشير إلى عضويته في "الياكودزا"، وأبلغوا الشرطة التي حددت هويته واعتقلته.