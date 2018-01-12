الجيش السوري يفجر مستودع عبوات ناسفة لجبهة النصرة في ريف حلب

أحرز الجيش السوري والقوات الرديفة تقدما كبيرا، أمس الخميس، في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

وسيطر الجيش السوري وحلفاؤه على قرى علف، أم غراف، أم غبار، صبيحة، عيطة، أم سنابل جنوب غرب خناصر، في ريف حلب الجنوبي الشرقي، بعد مواجهات مع عناصر جبهة النصرة الإرهابية والمتحالفين معها.

وفجرت القوات مستودعا يحتوي على عدد من العبوات الناسفة للمجموعات المسلحة في قرية أم خان جنوب غرب خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

المصدر: الإعلام الحربي المركزي

رُبى آغا