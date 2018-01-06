بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!

نشرت صحيفة "سبق" السعودية، فيديوهات قالت إنها لـ"قوة السيف الأجرب"، إحدى كتائب الحرس الملكي، التي برز اسمها اليوم، بعد قبضها على الـ11 أميرا تجمهروا أمام قصر الحكم في الرياض.

وذكرت الصحيفة أن "قوة السيف الأجرب"، ترتبط بشكل مباشر بولي العه السعودي محمد سلمان، استحدثت بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، ويزيد عدد أفرادها على 5000 عسكري برتب عسكرية مختلفه.

المصدر: سبق