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محتجون إيرانيون يضرمون النار في مقر للباسيج في أصفهان

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محتجون إيرانيون يضرمون النار في مقر للباسيج في أصفهانمحتجون إيرانيون يضرمون النار في مقر للباسيج في أصفهان
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحتجين إيرانيين يضرمون النار في مقر قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري في مدينة شاهين شهر في محافظة أصفهان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية مساء أمس الثلاثاء، بوقوع اضطرابات واشتباكات عنيفة في مدينتي قهدريجان وفلاورجان في محافظة أصفهان، حيث حاول المتظاهرون السيطرة على مقرات للشرطة.

المصدر: وكالات

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