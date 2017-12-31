RT ترسم الابتسامة على وجوه أطفال يتامى في عيد الميلاد
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قام فريق عمل قناة RT بالتعاون مع مركز إعادة التأهيل الاجتماعي للقاصرين في مقاطعة تولا جنوبي موسكو، بتقديم هدايا للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة وبعض الأيتام الصغار.
وبدأت هذه الفعالية السنوية منذ 12 عاما، مع تأسيس القناة، ثم انضمت إليها مجموعة من موظفي أحد فروع بنك "في تي بي24" (بنك التجارة الخارجية 24) ومتطوعون آخرون.
وزار العاملون في القناة، أمس السبت، دارين للأيتام يعيش فيهما 36 و37 طفلا، يشرف عليهما المركز، ليدخلوا البهجة والسعادة على قلوب الورود الصغيرة.
المصدر: RT
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