لحظات تبادل إطلاق النار أثناء الهجوم على كنيسة مارمينا في مصر
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نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تبادلا لإطلاق الرصاص بين عناصر الأمن ومسلحين أثناء الاعتداء على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة اليوم الجمعة.
لحظات من الرعب.. أول مشاهد الهجوم على كنيسة #مارمينا في #حلوان والذي أسفر عن مقتل 5 بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين pic.twitter.com/ahqN94vYzU— Amr Elqazaz (@amrsalama) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧
المصدر: تويتر
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