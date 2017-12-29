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لحظات تبادل إطلاق النار أثناء الهجوم على كنيسة مارمينا في مصر

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نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تبادلا لإطلاق الرصاص بين عناصر الأمن ومسلحين أثناء الاعتداء على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة اليوم الجمعة.

المصدر: تويتر

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