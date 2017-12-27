أول اشتباك جوي مفترض لطائرات الجيل الخامس الروسية
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التحم الطياران سيرغي تشرنيشوف وسيرغي بوغدان للمرة الأولى في اشتباك جوي مفترض على متن مقاتلتي "سو-57" من الجيل الخامس فيما خاضت المعركة الجوية كذلك مقاتلتا "سو-35" و"سو-34".
الفيديو يعود لفعاليات معرض "ماكس-2017" الذي أقيم في موسكو العام الجاري، فيما لم يكشف القائمون على تحليق المقاتلات الروسية عن طبيعة الحركات البهلوانية التي أداها الطيارون إلا مؤخرا، وذلك بفيديو نشره الطيارون.
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