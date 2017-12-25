هيستيريا أم تفاجئت بعودة نجلها من الخدمة العسكرية  

قرر الطيار الأمريكي غرانت جاكسون، الذي خدم في اليابان خلال العامين الماضيين، قرر ترتيب مفاجأة لوالدته غوين وتوجه في إجازة لقضاء عيد الميلاد معها في البيت دون أن يخبرها مسبقا .

ولكن رد فعلها على ظهور أبنها لم يكن متوقعا فالسيدة المصدومة هربت من أمامه إلى غرفة أخرى وواصلت الصراخ عندما دخل الشاب إلى هناك لكي يعانقها.

وقامت شقيقة الطيار الذي خدم في أحدى قواعد الجيش الأمريكي باليابان واسمها بريتاني بيتيس بنشر شريط فيديو اللقاء على فيسبوك وكان ذلك بمثابة إشعال النار في الهشيم، خلال وقت قصير تمت مشاهدته من قبل الملايين من المستخدمين.

وقالت الأخت (التي ساعدت أخيها في ترتيب المفاجأة) للصحفيين بعد فترة إنها لم تكن تتوقع رد الفعل العاطفي الشديد هذا من جانب والدتها التي بدت وكأنها شاهدت شبحا أو عفريتا.

وأثار الشريط تعليقات كثيرة من جانب المتابعين. فعلى سبيل المثال قالت

ماري نيوسون: "جعلني ذلك أبكي". وكتب جو لاندروم: "أنا غارق في الدموع".

ونال الشريط بين المشاهدين لقب أفضل فيديو في عيد الميلاد.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين