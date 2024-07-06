رصد سمكة قرش قرب أحد شواطئ تكساس الأمريكية بعد هجومها على مصطافين

نُقل شخصان إلى المستشفى، أحدهما في حالة حرجة، بعد تعرضهما لهجوم من قبل أسماك القرش في أحد شواطئ ولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة.