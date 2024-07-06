رصد سمكة قرش قرب أحد شواطئ تكساس الأمريكية بعد هجومها على مصطافين
نُقل شخصان إلى المستشفى، أحدهما في حالة حرجة، بعد تعرضهما لهجوم من قبل أسماك القرش في أحد شواطئ ولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة.
وأظهرت لقطات جوية سمكة ضخمة تسبح بالقرب من شاطئ تكساس حيث وقع الحادث.
وقالت إدارة المتنزهات والحياة البرية في تكساس في وقت لاحق من يوم الخميس في بيان إن شخصين تعرضا للعض و"واجه" اثنان آخران سمكة القرش لكنهما لم يصابا بأذى خطير. وتعتقد الشرطة المحلية أن سمكة قرش واحدة يبلغ طولها حوالي مترين هاجمت المصطافين.
المصدر: AP
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