الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاغتيال قيادي بارز في "حزب الله"

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات توثق تصفية محمد مصطفى أيوب الناشط المركزي في الوحدة الصاروخية لوحدة نصر في حركة "حزب الله" في منطقة سلعا جنوب لبنان بغارة جوية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن مصطفى أيوب كان ضالعا في الترويج لاعتداءات بإطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل حيث كان يعمل على التخطيط لتنفيذ اعتداءات أخرى من لبنان نحو أراض أسرائيلية.

المصدر: وكالات