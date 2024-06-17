تشييع جندي إسرائيلي قتل في معارك جنوبي قطاع غزة

تجمع المئات في المقبرة الوطنية بجبل هرتزل لإلقاء نظرة الوداع على الجندي الإسرائيلي إلياهو موشيه زيمباليست الذي قتل مع 7 جنود آخرين خلال المعارك في جنوب قطاع غزة السبت الماضي.

ووفقا للتقارير المحلية، فإن 12 جنديا في الجيش الإسرائيلي قتلوا خلال المعارك المؤخرة في قطاع غزة، معظمهم لقوا مصرعهم خلال تدمير مركبة "النمر" الهندسية القتالية المدرعة من قبل قوات حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أن الحادث الذي أدى إلى مقتل 8 جنود إسرائيليين في رفح كان "الأكثر دموية" للجيش في القطاع منذ يناير. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن الجيش يحقق في احتمال إصابة المركبة بصاروخ مضاد للدبابات.

المصدر: رابتلي