ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على موظف سابق في وزارة الزراعة كان يختبئ 12 عاما في مقاطعة موسكو.

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان المعتقل يعمل رئيسا للهيئة الإدارية بوزارة الزراعة، وهو متهم باختلاس أكثر من ملياري روبل من شركتي "روس أغرو ليزينغ" و"روس سيلخوز بنك".

وبعد فتح قضية جنائية عامي 2011-2012، تم اعتقال جميع المتواطئين واحتجازهم، فيما بقي المتهم الآخير أوليغ دونسكيخ طليقا حتى اعتقاله اليوم ولمدة 12 عاما.

المصدر: رابتلي