نيويورك.. اعتقالات واشتباكات عنيفة بعد تفريق الشرطة محتجين على "مجزرة" النصيرات في غزة
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اندلعت احتجاجات في مدينة نيويورك الأمريكية بعد مقتل وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين نتيجة هجوم شنه الجيش الإسرائيلي لاستعادة أسرى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقامت الشرطة الأمريكية باعتقال عدد من المتظاهرين واستخدمت العنف لتفريقهم. ووصفت حكومة غزة ما جرى خلال عملية استعادة أسرى نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات بـ"المجزرة".
وقتل في الهجوم الإسرائيلي 275 مدنيا فلسطينيا وأصيب المئات.