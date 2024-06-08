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لحظة وصول مروحية مع "أسرى النصيرات" على متنها إلى إسرائيل

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هبطت مروحية كانت تنقل الرهينتين الإسرائيليتين أندريه كوزلوف وألموغ مئير جان في مركز شيبا الطبي بالقرب من تل أبيب بعد عملية استعادة الرهائن في النصيرات وسط غزة.

وأظهرت لقطات الرهينتين أندريه كوزلوف وألموغ مئير جان محاطان بالضباط ويسيران إلى مركز شيبا الطبي، فضلا عن عسكريين مع جندي جريح على نقالة.

واسترجعت إسرائيل اليوم السبت أربعة رهائن كانوا أسرى منذ شن حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، خلال أكبر عملية استعادة رهائن من نوعها منذ بدء الحرب.

المصدر: AP

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