اكتشاف أثري هام.. مدينة تعود للعصر البرونزي في كردستان العراق

اكتشف علماء الآثار الإسبان بقايا مدينة تعود للعصر البرونزي في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، في خطوة مهمة نحو مزيد من الفهم لكيفية ظهور الزراعة والمدن.

وأظهرت اللقطات بعض المرافق المبنية من الطوب الطيني في المدينة التي تعود إلى العصر البرونزي، بما فيها السلالم والغرف.

وذكر مدير آثار أربيل نادر بكبار محمد:"خلال السنوات الماضية، اكتشفنا 1000 موقع أثناء الكثير من التنقيبات للبحث عن المواقع الأثرية في أربيل. قمنا بالتنقيب في المواقع الأثرية واكتشفنا مدينة قديمة، الموقع المكتشف كان في مكان مسطح يقع أرض زراعية".

وقدمت حملتي التنقيب في عامي 2023 و2024 بيانات تاريخية عن أصل الزراعة وتربية الماشية وظهور الدولة المدينة في المنطقة.

وحسب علماء الآثار الإسبان فإن المشروع البحثي يشمل ثلاثة مواقع في العراق، يرتبط كل منها بمرحلة معينة من التغيير التاريخي. على سبيل المثال، الموقع الأثري في أربيل كان مأهولا في المرحلتين المبكرة والمتوسطة من العصر البرونزي المبكر والأوسط (3500-2000/1900 قبل الميلاد).

وتميز العصر البرونزي بظهور المدن والقرى بعد أن أنشأ الإنسان المباني والتحصينات فوق الأرض، ما أصبح ممكنا بفضل وجود الأدوات المصنوعة من البرونز.

المصدر: رابتلي