البرهان يزور ولاية الجزيرة بعد مجزرة بشعة فيها أودى بحياة 100 شخص

زار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ولاية الجزيرة عقب تعرضها لهجوم قوات الدعم السريع أدى إلى مقتل 100 شخص.

وقال والي ولاية دارفور مني أركو ميناوي إن نساء وأطفالا وشيوخا كانوا من بين ضحايا هجمات قوات الدعم السريع على قرية ود النورة بالجزيرة السودانية.

وقالت مجموعة شعبية تم تشكيلها لحماية السكان في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة إن القوات شبه العسكرية، التي تقاتل الجيش السوداني منذ أكثر من عام، استخدمت المدفعية الثقيلة لمحاصرة القرية ومهاجمتها.

المصدر: AP