يحاول آلاف الرجال الأوكرانيين الفرار إلى رومانيا بشكل غير قانوني عبر نهر تيسا الحدودي منذ بدء النزاع الأوكراني الروسي وتشديد إجراءات التعبئة العسكرية التي تشنها السلطات الأوكرانية.

وذكرت السلطات الرومانية أنه تم انتشال جثث 22 أوكرانيا، ومن المرجح أن يكون عدد الموتى جراء الهجرة غير شرعية عبر نهر تيسا أعلى. وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن دائرة الحدود الأوكرانية بدأت في زرع الألغام في ضفة النهر لمنع الأوكرانيين من الفرار من بلدهم.

وقد وقع زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في 16 أبريل مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان".

المصدر: رابتلي