امرأة ترشق سياسيا بريطانيا بسائل بعد إعلانه الترشح للانتخابات البرلمانية

ألقت امرأة محتجة مشروبا على السياسي البريطاني نايجل فاراج عقب إعلانه عن بدء حملته الانتخابية اليوم الثلاثاء في بلدة كلاكتون أون سي الساحلية بشرق إنجلترا.

ورشقت المرأة سائلا من الحليب المخفوق على فراج عندما غادر إحدى الحانات حيث كان يتحدث مع الصحفيين. وأعلنت شرطة إسيكس القبض على فتاة عمرها 25 عاما للاشتباه في قيامها بالاعتداء.

وأعلن نايجل فاراج الاثنين أنه سيرشح نفسه في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وسيقود حزب الإصلاح اليميني في ضربة قوية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

المصدر: AP