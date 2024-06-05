أعداد قياسية من أسود البحر تغمر رصيف سان فرانسيسكو

غمرت المئات من أسود البحر الرصيف 39 في سان فرانسيسكو الأمريكية محولة إياه إلى منطقة جذب سياحي في المدينة.

وأظهرت اللقطات الأرصفة العائمة المغطاة بأسود البحر التي تزمجر وتنام وتسبح وسط حضور كبير من السياح والزوار.

ووفقا لإدارة الأسماك والحياة البرية في واشنطن، فإن الولايات المتحدة هي موطن لما يقدر بنحو 300 ألف من أسود البحر الكاليفورنية، معظمها تقيم على طول ساحل المحيط الهادئ.

ويعتقد أن أسود البحر تعوم إلى السواحل بسبب وفرة الأسماك الصغيرة مثل الأنشوجة وغيرها من المواد الغذائية في الخليج، ونقص الحيوانات المفترسة.

المصدر: رابتلي