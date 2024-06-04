اكتشاف ضريح بجدران زرقاء في بومبي الإيطالية

اكتشف علماء الآثار غرفة جديدة ذات جدران مطلية باللون الأزرق، خلال عمليات التنقيب الأخيرة في المنطقة الوسطى من مدينة بومبي الإيطالية.

ويعتقد الخبراء أن الغرفة التي تبلغ مساحتها 8 أمتار مربعة قد تكون الضريح أو المكان المخصص لممارسة الطقوس وتخزين الأشياء المقدسة.

وتم العثور في الغرفة على خمسة عشر أمفورة ومجموعة برونزية تتكون من إبريقين ومصباحي زيت.

وزينت الجدران الزرقاء بشخصيات نسائية تمثل الفصول الأربعة وتمثيلات مجازية للزراعة والرعي.

المصدر: AP