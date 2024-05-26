دخول أول شحنات المساعدات إلى غزة بعد اتفاق جديد لاستئنافها
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دخلت أول شاحنات من المساعدات إلى غزة من جنوب إسرائيل اليوم الأحد بموجب اتفاق جديد مع مصر بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني في وقت سابق من هذا الشهر.
وحسب وسائل الإعلام المصرية فإن الشاحنات تحمل على متنها العديد من المساعدات الغذائية والدوائية، فضلا عن تحرك 4 شاحنات من الوقود لإمداد القطاعات الطبية والمستشفيات داخل القطاع.
وسبق أن اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن على دفع كميات من المساعدات وتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم.
المصدر: AP + وكالات