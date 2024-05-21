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استقبال جثامين الرئيس الإيراني الراحل ومسؤولين لقوا حتفهم في تحطم المروحية في طهران

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وصلت نعوش الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين لقوا مصرعهم في حادث تحطم المروحية إلى طهران.

واصطف حرس الشرف وكبار المسؤولين الإيرانيين في مطار طهران لتحية جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان وآخرين.
ومن المتوقع أن يتم نقل الجثث إلى مدينة قم الدينية الشيعية المقدسة قبل إعادتها إلى العاصمة الإيرانية.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن الحادث الذي وقع يوم الأحد أدى إلى مقتل جميع الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن المروحية بيل 212.

المصدر: AP

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