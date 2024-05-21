تنظيف قاع البحر الأسود من متفجرات الحرب العالمية الثانية

قام غواصو وزارة الطوارئ الروسية بتنظيف قاع خليج غيلزوفا في سيفاستوبول من القذائف التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت اللقطات انفجارا قويا تحت الماء لبعض القذائف التي تم العثور عليها في قاع البحر الأسود. وذكر أحد مسؤولي الوزارة أن الغواصين عثروا ونجحوا في تدمير أكثر من 12 ألف من أجسام متفجرة وقذائف تعود للحرب الوطنية العظمى خلال السنوات الثلاث الأخيرة من هذه العمليات.

المصدر: رابتلي