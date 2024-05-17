تاريخ النشر:17.05.2024 | 13:10 GMT |
آخر تحديث:17.05.2024 | 17:39 GMT | فيديوهات
أثار عدم إلقاء الرئيس السوري بشار الأسد كلمة في قمة جامعة الدول العربية التي عقدت يوم أمس في البحرين تساؤلات، خصوصا أن اسمه كان واردا على جدول أعمال الجلسة.
شنت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، هجوما حادا على مصر على خلفية التوتر الحالي في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب بسبب العملية العسكرية في رفح.
تنطلق اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.
كشف الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، كواليس السيارات التي ظهر بداخلها الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية.
نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو وثق حادثة اعتداء نفذها رجل تركي ضد مقيم مصري في أحد المجمعات السكنية بمنطقة إسنيورت بمدينة إسطنبول.
نشر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تغريدة مثيرة للجدل عن أهرامات الجيزة المصرية.
وجه وزراء خارجية 13 دولة، خطابا لنظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حذروا فيه من الهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مطالبين إسرائيل بفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية.
سجلت تونس رسميا تحفظها على ما ورد في بيان "قمة البحرين" بخصوص القضية الفلسطينية.
كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة في مصر عن تأثير انهيار سد النهضة إذا ما ضرب زلزال إثيوبيا.
أصدرت جهات التحقيق المصرية قرارا بضبط وإحضار البرلماني السابق رجب هلال حميدة، بعد الحكم عليه في 4 قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، بمجموع أحكام 8 سنوات.
أكد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي أن خسائر الأرواح هي أكثر ما يؤلم الإسرائيليين.
سادت حالة من القلق والرعب الشديد بمواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل عقب انتشار صور لدبابات ومدرعات وأسلحة مصرية ثقيلة على الحدود مع قطاع غزة عند مدينة رفح.
أصدرت حركة حماس يوم الخميس بيانا رحبت من خلاله بالبيان الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين.
كتب علماء فيزياء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ولوس ألاموس والمعهد السويسري للتكنولوجيا، مقالا جدليا بعنوان غامض "البحث عن أنظمة كلاسيكية في عوالم الكم"
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه لا توجد خطط حالية لتحرير مدينة خاركوف، وعملية القوات المسلحة الروسية هناك هي بذنب السلطات الأوكرانية ردا على قصف مناطق روسية.
تسود حالة من القلق الشديد داخل الدولة العبرية من احتمال حصول تقارب كبير بين مصر وإيران خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تدهور العلاقات بين تل أبيب والقاهرة على خلفية الأحداث في رفح.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه يمكن اعتبار زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى مقاطعة خاركوف بمثابة الوداع.
حذرت النائبة السابقة للسفير الإسرائيلي في مصر وزميلة الأبحاث في معهد "مشغاف" للأمن القومي، والنائبة بالكنيست روث واسرمان لاندا، حكومة بلادها من تدهور العلاقات مع مصر وانفجار الشعب.
أكد المقدم المتقاعد بالجيش الإسرائيلي إيلي ديكال، أن الجيش المصري يستعد للحرب مع إسرائيل بسبب تصرفاته مؤخرا.
اعترف الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله استهدفت عمق إسرائيل الليلة الماضية وأصابت موقعا يوجد به بالون التحذير التابع للقوات الجوية "تل شميم" بالقرب من مفترق جولاني.
كشف الجيش الإسرائيلي يوم الخميس النقاب عن قيام الجيش بعملية ضد حزب الله اللبناني في جبل شمس بالبقاع شرقي لبنان.
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من نفاد صبر مصر تجاه إسرائيل بعد العملية العسكرية في رفح والسيطرة على الجانب الشرقي من المعبر.
أمر مجلس قضاء ولاية الجلفة وسط الجزائر بإيداع 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي، الحبس المؤقت في قضية الرجل المفقود منذ عام 1996.
هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت الأربعاء، قرار مصر الانضمام إلى طلب جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لإصدار أوامر ضد إسرائيل.
قالت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حذر من أن الولايات المتحدة قد تواجه مشاكل بسبب تعزيز العلاقات الروسية- الصينية.
ألقت قوات الأمن في محافظة بورسعيد بمصر القبض على المتهمين بقتل الشاب محمد أحمد عوف طعنا بسلاح أبيض في منطقة القابوطي الجديد بنطاق حي الضواحي، إثر خلافات سابقة مع أسرة المجني عليه.
وصف عمدة لندن صادق خان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه عنصري ومتحيز جنسيا ومعاد للمثليين.
شدد رئيس مركز الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب عوزي رافي، على ضرورة عودة العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى طبيعتها.
رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعليق على تداعيات الإرسال المحتمل لقوات فرنسية إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك أمر سابق لأوانه.
عرضت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليوم الجمعة مشاهد لإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة في محافظة مأرب جنوب شرق البلاد.
صوتت كلية الفنون والعلوم التابعة لجامعة كولومبيا لصالح حجب الثقة ضد رئيسة الجامعة نعمت شفيق، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات بشأن الحرب في غزة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السياسة لا تقبل الصيغ الشرطية مثل "لو"، وأعرب عن استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض وليس على "الرغبات".
قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية إن انقلاب الجيش المصري على إسرائيل دراما سوداء، لا حلّ لها.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعهما في بكين شكلت إذلالا حقيقيا للولايات المتحدة.
سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم ريختر في ولاية البويرة شمال وسط البلاد.
يمكن للبروتين الحلو برازين الذي ابتكره علماء التكنولوجيا الحيوية الروس أن يحل محل السكر في المنتجات التقليدية مستقبلا، وهو الآن في المراحل النهائية من الاختبارات.
وجه الادعاء العام الفرنسي تهمة محاولة الاغتصاب إلى الوزير السابق داميان أباد في قضية من بين ثلاث قضايا لنساء اتهمنه بالاعتداء الجنسي، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
أعلن حزب الله الجمعة، استهداف قاعدة "تسنوبار" التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل بـ 50 صاروخ كاتيوشا، ردا على الغارات الإسرائيلية على بلدة النجارية جنوب لبنان.
طالبت الخارجية الأذربيجانية اليوم الجمعة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بالاعتذار بعد أن وصف أذربيجان في وقت سابق بـ"الديكتاتورية".
أظهر تسجيل فيديو لكاميرا مراقبة لحظة استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق المصنع راشيا، مفرق مجدل عنجر قرب الحدود اللبنانية السورية.
حددت طبيبة القلب يونونا خاميتسكايا، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع مستوى ضغط الدم الذي يصادف يوم 17 مايو من كل عام، 5 قواعد لقياس مستوى ضغط الدم.
نشرت بعض مواقع الإنترنت مقطع فيديو يظهر استخدام الجيش الروسي لروبوتات "Scorpion M" لتدمير مخابئ القوات الأوكرانية أثناء المعارك.
اكتُشفتْ أشياء غريبة تخص محاولة الانقلاب في تركيا. حول ذلك، كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
حقق علماء صينيون تقدما كبيرا في مجال تجميد الدماغ، وهي التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد البشر يوما ما على العيش لفترة أطول بكثير من حياتهم الطبيعية.
استقر نادي أرسنال الإنجليزي على عدم تجديد عقد لاعب الوسط المخضرم محمد النني الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
نشر الإعلام الحربي في حزب الله ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية التي نفذها يوم الخميس 16 مايو 2024.
عاد لاعب الوسط نغولو كانتي في مفاجأة كبيرة إلى تشكيلة منتخب فرنسا التي أعلن عنها يوم الخميس المدرب ديدييه ديشان لخوض غمار كأس أوروبا لكرة القدم في يونيو المقبل في ألمانيا.
اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي، وفق بيان صادر عن الجيش المصري.
يعتقد علماء الآثار أن الأهرامات المصرية ربما بُنيت على طول فرع مفقود من نهر النيل منذ فترة طويلة، ما قد يفسر وجودها الحالي في شريط صحراوي ضيق.
يسعى الكثيرون إلى التخلي عن السكر من أجل تحسين مظهر ورشاقة أجسامهم، لكن من غير المرجح أن يتمكن الإنسان من استبعاد الغلوكوز تماما من نظامه الغذائي، لأنه موجود في العديد من الأطعمة.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن روسيا مستعدة لتوسيع المساعدات الإنسانية لسكان غزة. ولهذا يجب وقف إطلاق النار في القطاع.
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية البند المتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث في "الخليج الفارسي" الوارد في بيان قمة قادة جامعة الدول العربية الـ33، مرحبة بإدانة "جرائم الحرب في قطاع غزة".
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات إخبارية محلية عراقية فيديو قيل إنه لمجموعة دببة تتجول في سلسلة جبال برادوست بمحافظة أربيل شمال العراق.
أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اهتمام وسائل الإعلام الغربية التي قامت بالتعليق على الزيارة التي استغرقت يومين وتم خلالها توقيع بيان لتعميق الشراكة الشاملة.
قال ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، في حديث لمراسل نوفوستي، إن مقاتلات "إف-16" التي تأمل أوكرانيا في استلامها هذا الصيف ستصبح لعنة بالنسبة لها.
قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إن بلاده استخدمت حق النقض ضد قرار مجلس أوروبا بشأن أوكرانيا لأن مسودة الوثيقة تنحصر في "خطة زيلينسكي للسلام" فقط.
جرت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.
بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتجمع عدد من أهالي قرى الظهير الغربي في المنيا، لتعبئة كميات من السولار المتسرب بسبب حدوث كسر في أحد الخطوط الحيوية.
قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الجمعة إنهم مستعدون لمعركة استنزاف طويلة وجر الجيش الإسرائيلي إلى مستنقع لا يجد فيه إلا القتل.
أحبطت سلطات مطار القاهرة يوم الجمعة محاولة لتهريب كمية من أقراص "الترامادول" المخدرة إلى المملكة العربية السعودية.
نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني مساء يوم الخميس مشاهد من عملية استهداف المنطاد الاستراتيجي "SKYDEW" في قاعدة إيلانيا شمال إسرائيل.
تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من بث مباشر لقناة "1+1" الأوكرانية يظهر فيها المراسل وهو يشم مسحوقا أبيض، ناسيا أن الكاميرا تصوره.
كشفت مصادر داخل مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل النتائج الأولية لتحاليل ثمار البن المصري، مؤكدة أن النتائج إيجابية.
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمان إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى إسرائيل.
اكتشفت دراسة أجرتها جامعة Aarhus في الدنمارك، الجين الذي يحدد ما إذا كان المرضى الذين يعانون من سرطان البروستات سيشهدون انتشار المرض في مواقع أخرى من الجسم.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تدمير زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية ليلا في البحر الأسود.
سخر ضابط الاستخبارات البحرية الأمريكي المتقاعد والمحلل العسكري سكوت ريتر من حفل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كييف، قائلا "ربما يستعد لوظيفة جديدة".
حول مغزى استهداف السياسي السلوفاكي المناصر لروسيا، كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
فكّر الأمريكيون بإيقاف دوران الأرض في حال نشوب حرب نووية. وقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل مشروع البنتاغون السري حول ذلك.
أفادت صحيفة Business Insider نقلا عن المحللة العسكرية من مركز الأمن الأمريكي الجديد ستايسي بيتيجون أن خبراء البنتاغون يتلقون معلومات حول نقاط الضعف لدى الأسلحة في أوكرانيا.
قالت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنه يجب "تقييم الوضع في سوريا" من أجل السماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.
نشرت قناة "I24" العبرية تقريرا عن مصر وإسرائيل وكيف استفزت العملية الإسرائيلية في رفح مصر لدرجة تهديد الأخيرة بالكف عن دور الوساطة، ما تسببت بأزمة بالعلاقات بين القاهرة وتل أبيب.
أفاد موقع "واينت" العبري بأن صاروخا سقط بالخطأ من مقاتلة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، على مستوطنة ياتيد في منطقة إشكول جنوب إسرائيل (إحدى مناطق غلاف غزة) .
أكد بيان القمة العربية الـ 33 في البحرين، على إنهاء "الأزمة السورية" وفق القرار 2254، رافضا أي تدخل في شؤونها الداخلية وأي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية فيها.
يغادر نجم الدفاع الكاميروني جويل ماتيب ولاعب خط الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا، نادي ليفربول مع انتهاء عقديهما نهاية الموسم الجاري وفقا لما أعلنه فريقهما يوم الجمعة.
أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها نفذت 28 ضربة مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية وتمكنت من تحرير 12 بلدة معظمها في خاركوف خلال أسبوع، فيما خسرت أوكرانيا نحو 9565 جنديا.
تصدر قائد نادي النصر السعودي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة مجلة "فوربس" السنوية للرياضيين الأعلى أجرا في العالم للمرة الرابعة في مسيرته.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إنه من الواضح أنه كان هناك فشل استخباراتي لمنع عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023.
أعلنت الإدارة العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، التي تعتبر جهاز الاستخبارات العسكرية، أن حلف الناتو قدم لأوكرانيا نحو 800 دبابة وأكثر من 30 ألف طائرة مسيرة.
كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول سبب كرهه لنجم توتنهام الحالي جايمس ماديسون، لكونه كلف ناديه لقب الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019 لكرة القدم.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن موسكو لا تستبعد خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن في ظل سيناريوهات معينة.
قالت مراسلة RT مساء يوم الخميس إن الجيش الإسرائيلي اعترض جسما مشبوها فوق بحيرة طبريا شمال إسرائيل.
أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أنه لا حوار مع واشنطن حول الجزء الموضوعي لما يحدث بينها وبين كييف، إلا أنه "تم إبلاغنا بزيارة بلينكن قبل وقت قصير منها".
رفضت محكمة مدينة لييج في بلجيكا تسليم مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي قضية اتهامات فساد بحق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في شراء لقاحات "فايزر".
حول رهانات واشنطن الحالية على كييف، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
تلقى العديد من النواب الأوكرانيين مذكرات استدعاء للخدمة العسكرية مباشرة خلال جلسة مجلس مدينة كانيف الأوكرانية.
عرض "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة مشاهد من عملية استهداف المقر المستحدث لقيادة "كتيبة المدفعية 411" قرب جعتون شمال إسرائيل.
قرر رئيس برشلونة، خوان لابورتا، إقالة المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز من منصبه، بحسب تقرير صحفي كتالوني.
قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، وبعد يومين فقط على إحرازه لقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، إقالة مدربه ماسيميليانو أليغري قبل عام على انتهاء عقده، وذلك وفق ما أعلن يوم الجمعة.
أفادت إذاعة "أوروبا-1" Europe-1 بأن هناك جهودا دبلوماسية منسقة لإقناع فلاديمير زيلينسكي بقبول مبدأ المفاوضات على خلفية تطور محتمل للأحداث بفتح القوات الروسية لجبهة أخرى.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف يستطيع تنسيق نشاط وزارة الدفاع مع جميع الوزارات والمؤسسات في البلاد و"الانفتاح" بوزارة الدفاع أمام مجالات الابتكار.
بثت قناة "جي بي نيوز" البريطانية مقطعا مصورا تظهر فيه وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان وهي تحاول جاهدة محاورة متظاهرين داعمين للقضية الفلسطينية إلا أنهم تجاهلوها تماما.
ألقت قوات الأمن في مصر القبض على سيدة قبل أن تنفذ جريمتها وتقتل طفلها لبيع أعضائه.
أكد بيان قمة البحرين على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ورفع الحصار عن القطاع، مشددا على ضرورة تمكين "الأونروا" من العمل وتوفير الدعم المالي.
أعلنت حركة "حماس" في لبنان، اليوم الجمعة، مقتل أحد قادتها في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته عند نقطة المصنع في البقاع قرب الحدود اللبنانية السورية.
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مخطط إسرائيلي سري يستهدف الأناضول، و"أرض الميعاد".
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