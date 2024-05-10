عشرات الجرحى جراء اصطدام قطارين في بوينس آيرس

أصيب ما لا يقل عن 90 شخصا تم نقل 30 منهم إلى المستشفى جراء اصطدم قطار ركاب بقطار فارغ في بوينس آيرس يوم الجمعة.

وقال مسؤولون إن القطار كان في طريقه من بوينس آيرس إلى الضواحي الشمالية عندما خرج عن مساره حوالي الساعة 10:30 صباحا على جسر.

وقال ركاب خرجوا من العربات التي خرجت عن مسارها لوسائل الإعلام المحلية إن القطار توقف على الجسر لعدة دقائق قبل أن يبدأ السير من جديد ويصطدم بالقطار الآخر، مما أدى إلى انحرافه عن القضبان.

المصدر: AP