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شاهد.. تايوان تطلق صواريخ أمريكية خلال التدريب على المقاتلات قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب

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أجرت القوات الجوية التايوانية تدريبات بالذخيرة الحية باستخدام صواريخ أمريكية الصنع يوم الجمعة في بينغو، قبل أيام من تنصيب رئيس تايوان المنتخب.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها وكالة الأنباء العسكرية التايوانية عسكريين يزودون المقاتلات بصواريخ تحمل تسمية "القوات المسلحة الأمريكية" ويقومون بإطلاقها أثناء التدريبات.

ووفقا لوكالة الأنباء العسكرية التايوانية، فإن المقاتلات تم تجهيزها بقنابل موجهة بالليزر وصواريخ مافريك أمريكية الصنع لاستهداف أهداف بالقرب من بينغو، وهي مجموعة من الجزر الخاضعة للإدارة التايوانية.

وأجريت التدريبات قبل 10 أيام فقط من تنصيب الرئيس التايواني المنتخب ونائب الرئيس السابق لاي تشينغ تي.

المصدر: رابتلي

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