شاهد.. رجل يطلق النار على كاهن أثناء خطبته في إحدى الكنائس الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية عن القبض على رجل حاول إطلاق النار على قس خلال خطبته في كنيسة بولاية بنسلفانيا يوم الأحد، إلا أن مسدسه أخطأ الهدف.

وقالت شرطة الولاية في بيان صحفي إن برنارد بوليت البالغ من العمر 26 عاما دخل كنيسة جيسوس دويلينج بليس في شمال برادوك ووجه سلاحا ناريا نحو القس جلين في ألمانيا أثناء القائه الخطبة على الهواء مباشرة.

وأظهرت اللقطات القس وهو يختبئ من المسلح، فيما يسارع أحد المصلين لانتزاع المسدس بعيدا عن بوليت ويقوم باحتجازه حتى وصول الشرطة.

ووفقا لوثائق المحكمة فإن بوليت فسر تصرفاته بالقول إن "الرب أمره أن يفعل ذلك" وأنه خطط لإطلاق النار على القس وانتظار إلقاء القبض عليه حتى يتمكن من الذهاب إلى السجن باختلال عقله.

المصدر: AP