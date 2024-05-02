بالفيديو.. اشتعال نيران كبيرة بعد حادث مروري بمشاركة ناقلة وفود في كونيتيكت الأمريكية

اشتعلت النيران في ناقلة وقود مليئة بالبنزين جراء حادث تصادم ثلاث مركبات على الطريق السريع I-95 في ولاية كونيتيكت الأمريكية الخميس 2 مايو، وأدى الحادث إلى اختناقات مرورية كبيرة.

وقال حاكم ولاية كونيتيكت نيد لامونت إنه لم تقع إصابات خطيرة في الحادث. لكن من المتوقع أن يظل الطريق السريع مغلقا معظم ساعات اليوم. وتوقفت حركة المرور لعشرات الأميال خلال ساعة الذروة الصباحية وأدى الحادث إلى توقف الطرق السريعة والطرق الثانوية الأخرى.



المصدر: أ.ب.