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ماسك يصل إلى الصين

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التقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ رجل الأعمال الأمريكي الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في بكين اليوم الأحد.

وفقا لقناة "سي سي تي في" الصينية فإن ماسك وصل إلى الصين بناءً على دعوة من المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية والتقى برئيسه رين هونغ بين لتبادل وجهات النظر حول مزيد من التعاون ومواضيع أخرى.

يذكر أن شركة تسلا دشنت مصنع "جيجافاكتوري" في شنغهاي في عام 2019 وهو إول مصنع التصنيع للشركة خارج الولايات المتحدة. وقد سلم هذا المصنع حوالي 947000 سيارة في العام الماضي.

المصدر: AP

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