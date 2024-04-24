تحت حراسة مشددة.. بن غفير يغادر الكنيس الكبير فى القدس وسط هتافات استهجان من المتظاهرين
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واجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هتافات استهجان من قبل المتظاهرين الذين حاصروا كنيسا يهوديا في القدس وكان بداخله مطالبين بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
وشوهد أحد المتظاهرين وهو يضرب سيارة بن غفير وتم دفعه بعيدا من قبل الشرطة بينما كانت تشق طريقها خلال الاحتجاج.
وتظاهر مئات الأشخاص في القدس يوم الأربعاء بعد أن نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي الأمريكي الشهير، هيرش غولدبرغ بولين، اتهم فيه الحكومة الإسرائيلية بإهمال الأسرى وطالب بالعمل للإفراج عنهم.
المصدر: AP