أمير قطر يصل إلى نيبال

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى نيبال اليوم الثلاثاء في أول زيارة له إلى هذه الدولة.

ومن المتوقع أن يكون على جدول الأعمال تحسين ظروف العمال المهاجرين من نيبال في قطر والافراج عن طالب نيبالي لا يزال محتجزا كرهينة لدى حماس.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته التي تستغرق يومين بكبار الشخصيات النيبالية، بمن فيهم الرئيس رام شاندرا بوديل ورئيس الوزراء بوشبا كمال داهال.

ويعيش في قطر نحو 400 ألف عامل نيبالي، معظمهم يعملون في مجال البناء والأعمال اليدوية.

المصدر: AP