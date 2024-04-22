 
مباشر

رئيس الإمارات يستقبل حاكم سلطنة عمان في قصر الوطن بمراسم مهيبة

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xeo5

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم الاثنين في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

وأظهرت اللقطات مراسم الاستقبال المهيبة لسلطان عمان بفرق الفنون الشعبية والاستعراض الجوي الذي شكل علم سلطنة عمان، كما أظهرت لقطات أخرى وصول آل نهيان وبن طارق إلى القصر، وسط عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) بحث الحاكمان "العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يوفر الأولويات التنموية ويعزز ازدهار البلدين".

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا