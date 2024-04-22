رئيس الإمارات يستقبل حاكم سلطنة عمان في قصر الوطن بمراسم مهيبة

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم الاثنين في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

وأظهرت اللقطات مراسم الاستقبال المهيبة لسلطان عمان بفرق الفنون الشعبية والاستعراض الجوي الذي شكل علم سلطنة عمان، كما أظهرت لقطات أخرى وصول آل نهيان وبن طارق إلى القصر، وسط عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) بحث الحاكمان "العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يوفر الأولويات التنموية ويعزز ازدهار البلدين".

المصدر: رابتلي