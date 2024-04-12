100 عسكري روسي يصلون إلى النيجر لتدريب قوات محلية

بث التلفزيون الرسمي في النيجر مشاهد لوصول طائرة النقل العسكرية الروسية "إيل-76" مع 100 من المدربين العسكريين الروس على متنها إلى العاصمة النيجرية نيامي مساء يوم الأربعاء.

وقد أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن الخبراء الروس وصلوا إلى النيجر لتدريب القوات الأمنية المحلية في مجال محاربة الإرهاب.

ووصل الخبراء الروس إلى النيجر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس "المجلس الوطني" الحاكم في النيجر، الجنرال عبدالرحمن تشياني، والذي اتفق الجانبان خلاله على تطوير التعاون في مختلف المجالات.

المصدر: AP + نوفوستي