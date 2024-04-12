الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد

أصدرت محكمة في مدينة هوشي منه بجنوب فيتنام حكما بالإعدام على قطب العقارات ترونج ماي لان المدانة في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد.

ووجهت تهم لرئيسة شركة العقارات "فان ثينه فات" البالغة من العمر 67 عاما بالاحتيال الذي يصل إلى 12.5 مليار دولار، ما يقرب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022.

وكانت لان تملك بشكل غير قانوني بنك "سايغون" التجاري بين عامي 2012 و2022 الذي أصدر 2500 قرض أدت إلى خسائره بقيمة 27 مليار دولار.

وطلبت المحكمة منها تعويض البنك بمبلغ 26.9 مليون دولار.

المصدر: AP