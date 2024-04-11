تشويه مبنى وزارة الدفاع البريطانية احتجاجا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 5 من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين قاموا بطلاء مبنى وزارة الدفاع البريطانية باللون الأحمر للتعبير عن معارضتهم لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ونظمت هذا الاحتجاج منظمتا "مطالب الشباب" و"العمل الفلسطيني" اللتين تكافحان من أجل إنهاء الصراع في غزة وتطالبان بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت "مطالب الشباب" في منشور على وسائل التواصل مرفق بفيديو "لن نقبل بعد الآن باستمرار مشروع الموت هذا بينما تسمح المملكة المتحدة بتمويل إرسال الأسلحة لإسرائيل".

المصدر: رابتلي