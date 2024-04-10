شاهد.. شرطة شيكاغو تطلق حوالي 100 طلقة نارية خلال 41 ثانية أثناء توقيف مروري

أطلق ضباط شرطة شيكاغو الأمريكية ما يقرب من 100 طلقة نارية خلال 41 ثانية أثناء توقيف مروري أدى إلى مقتل رجل وإصابة ضابط الشهر الماضي.

ونشرت وكالة مراقبة الشرطة لقطات توثق الضباط بملابس مدنية وهم يحاصرون سيارة دفع رباعي بزعم عدم ارتداء سائقها حزام الأمان ويطلبون منه فتح الباب.

وأظهر مقطع فيديو الشاب البالغ من العمر 26 عاما واسمه ديكستر ريد يرفض الخروج من سيارته، حتى مع وصول المزيد من الضباط وهم يُشهرون أسلحتهم ويأمرونه بالخروج.

وحسب المكتب المدني لمحاسبة الشرطة فإن البيانات الأولية تشير إلى أن ريد أطلق النار أولا، مما أدى إلى إصابة ضابط.

وردا على ذلك أطلق الضباط 96 طلقة نارية على مدى 41 ثانية.

المصدر: AP